Cesena, Renato Serra protagonista alla conviviale del Rotary

“La guerra è un fatto, come tanti altri in questo mondo; è enorme, ma è quello solo; accanto agli altri, che sono stati, e che saranno; non vi aggiunge, non vi toglie nulla. Non cambia assolutamente nulla, nel mondo. Neanche la letteratura”. E’ un estratto da “Esame di coscienza di un letterato” (1915), saggio scritto da Renato Serra pochi giorni prima che il giovane ufficiale venisse inviato su quel fronte dell’Isonzo che gli si sarebbe rivelato fatale. Si tratta dell’ultima opera scritta dall’intellettuale romagnolo, un vero e proprio testamento spirituale, a tratti profetico, caratterizzato da profonde riflessioni sulla letteratura e la barbarie ineluttabile della guerra. A raccontare la vita e le opere del noto concittadino cesenate Renato Serra alla conviviale del Rotary Club Cesena, guidato dal professor Massimo Cicognani, è intervenuto come relatore Davide Giunti, professore di storia e letteratura presso l’Istituto Tecnico Economico “Renato Serra” di Cesena, apprezzato dai suoi studenti per la capacità divulgativa e la passione che sa trasmettere nelle materie di insegnamento.