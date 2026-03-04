Cesena, referendum: novità per gli elettori di Sant’Egidio e Tessello

Domenica 22 e lunedì 23 marzo si terrà un Referendum Costituzionale in materia di giustizia, previsto dall’articolo 138 della Costituzione. Si tratta di un referendum confermativo, finalizzato a confermare o respingere una legge costituzionale approvata dal Parlamento riguardante l’ordinamento giudiziario. A differenza dei referendum abrogativi, non è richiesto il quorum di partecipazione. Le votazioni si svolgeranno domenica 22 marzo dalle ore 7:00 alle ore 23:00 e lunedì 23 marzo dalle ore 7:00 alle ore 15:00.

A Cesena, a causa dei lavori di demolizione e ricostruzione della Scuola ‘Anna Frank’, le sezioni elettorali 35, 36, 37, 38 e 39 di Sant’Egidio saranno temporaneamente trasferite alla Scuola primaria ‘Bruno Munari’, in via Anna Frank 185. Inoltre, per lavori nella ex scuola elementare di Tessello, la sezione elettorale 61 sarà spostata presso la ex scuola elementare di San Vittore, in via San Vittore 1410.

Per facilitare l’affluenza alle urne, Auser organizza un servizio di accompagnamento per persone con difficoltà di mobilità. Chi desidera usufruire del servizio deve contattare l’ufficio AUSER al numero 0547 612551 (dalle 9:00 alle 12:00) e fornire il punto di ritrovo, un numero di telefono per comunicazioni rapide, eventuali necessità di sollevatore o carrozzina e segnalare la presenza di ostacoli come scale. Il servizio non prevede trasporto al piano né l’uso di motori per scalinate; si consiglia di prenotare con anticipo, perché le richieste dell’ultimo minuto difficilmente potranno essere esaudite.