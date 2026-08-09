Cesena, recupero della sede di “Hobby terza età”: a breve l’affidamento dei lavori

Passo decisivo verso l’inizio dei lavori per fare rinascere a nuova vita una struttura duramente colpita dall’alluvione del 2023, a due passi dall’ippodromo: la sede dell’associazione “Hobby terza età”, in via Gramsci, 293. A breve si saprà quali imprese si sono fatte avanti per realizzare i lavori che, oltre a ripristinarla e metterla in sicurezza, la trasformeranno in un prezioso spazio sociale che sarà a disposizione non solo degli attuali utilizzatori ma anche delle Cucine Popolari, che traslocheranno dai locali in via Machiavelli, accanto alla casa di riposo “Don Baronio”, e di Arci Romagna Cesena Rimini. Entro il 4 agosto chi era interessato a eseguire l’intervento previsto, per un importo di 600mila euro, doveva presentare la propria offerta. Nelle prossime settimane verranno esaminate le proposte pervenute. Poi, una volta aggiudicato l’appalto, ci saranno 270 giorni dal momento dell’apertura del cantiere per completare le opere previste. A occhio e croce, se non ci saranno intoppi, tutto dovrebbe essere quindi pronto entro l’estate 2027.