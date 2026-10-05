Cesena. Record mondiale per sostenere i “bambini farfalla”. L’impresa di Anna Mei all’ippodromo

Missione compiuta: nuovo record conquistato per sostenere i “bambini farfalla”. Ieri sull’anello dell’ippodromo del Savio di Cesena il tentativo di record sulla 24 ore in bici Gravel è riuscito alla ciclista ravennate Anna Mei che ha frantumato il record dei 502 chilometri e 61 metri detenuto da una atleta spagnola percorrendo ben 537 chilometri e 600 metri in 24 ore.

Mei, già detentrice di 25 record, ha confermato tutto il suo valore conquistando un nuovo primato mondiale, rincorso con l’obiettivo di raccogliere fondi per la ricerca sull’epidermolisi bollosa e sostenere le famiglie dei cosiddetti “bambini farfalla”. All’Ippodromo era presente anche uno stand dell’associazione “Le ali di Camilla”. A sostenere il progetto c’è Vulcaflex. Le donazioni vanno alla ricerca e alle famiglie, che ricevono ancora poco sostegno.