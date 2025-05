Cesena, record femminile dell’ora in bici: preparatore di Calisese dietro i successi di Bussi

C’è un allenatore cesenate dietro al nuovo record mondiale femminile di Vittoria Bussi. Luca Riceputi, del “Centro Essere” di Calisese, ha preparato la campionessa romana a centrare l’impresa in bici, al velodromo messicano di Aguascalientes, che si trova a oltre 1800 metri di quota. Lì la 37enne ha appena migliorato il proprio record dell’ora, portandolo a 50,455 km. Sempre sulla stessa pista, Bussi, il 13 ottobre 2023, aveva conquistato il record mondiale a 50,267 km, quando era stata la prima donna a superare il muro dei 50 km percorsi in un’ora. Ora ha spostato il limite di 188 metri. Nel 1984, sempre in Messico, Francesco Moser era stato il primo italiano ad abbattere il muro dei 50 km. Oggi l’Italia è detentrice di entrambi i record: in campo maschile, infatti, Filippo Ganna ha il primato da ottobre 2022, con 56,792 km.

La campionessa

Vittoria Bussi è nata a Roma il 19 marzo 1987 ed è laureata in matematica alla Sapienza nel luglio 2010. In bici è attiva nella categoria Elite dal 2013 e con l’Italia ha conquistato un bronzo nella staffetta mista agli Europei 2020. Il 13 settembre 2018 stabilì una prima volta il record dell’ora femminile, con 48,007 km e venne insignita del “collare d’oro” al merito sportivo e adesso si è di nuovo superata.

Il preparatore cesenate

Questo risultato conferma la straordinaria abilità di Luca Riceputi e del suo staff nell’ottimizzare le prestazioni dei suoi atleti e nella preparazione fisica e mentale per competizioni di alto livello. Il successo dell’atleta e del preparatore cesenate sono il risultato di anni di pianificazione strategica, allenamenti basati su evidenze scientifiche, studi approfonditi su posizione e aerodinamica.

«Ho conosciuto Vittoria grazie al libro “Biomeccanica applicata al ciclismo”, che ho scritto per le edizioni Ats nel 2018 - ricorda Luca Riceputi - Un coautore che seguiva già la campionessa me l’ha portata al “Centro Essere” di Calisese nel 2019. Ci siamo trovati subito bene come intesa sportiva. Vittoria Bussi è l’esempio che deve ispirare tutti gli atleti nel perseguire i loro sogni affrontando sacrifici - aggiunge Riceputi - e con orgoglio posso dire di essere il preparatore della donna più veloce del mondo».

Una nuova sfida

Nei prossimi giorni, Bussi proverà ad andare all’assalto anche del record mondiale dell’inseguimento, che oggi appartiene ad Anna Morris, che è stata capace di percorrere 4 km in 4 minuti, 24 secondi e 6 centesimi.