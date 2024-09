Cesena, record di pubblico alla Giostra medievale: vince il Cervese nord

Tanto pubblico, come mai prima, e partecipazione nel pomeriggio che ha riportato il centro cittadino in piena epoca medievale grazie alla Giostra d’Incontro. Sono stati valutati in circa duemila gli spettatori, assiepati nelle due tribunette e in piedi lungo tutto il tracciato della competizione in piazza del Popolo. Un pubblico che può essere considerato il più numeroso da quando è stata riscoperta questa antica competizione.

Tanta gente, soprattutto quella in fondo, che non poteva vedere bene i particolari dei vari confronti. Al punto che il sindaco Enzo Lattuca, intervistato ai microfoni di TeleRomagna che ha effettuato la diretta, si è detto possibilista sulla dotazione di un maxischermo perché il pubblico possa seguire maggiormante i dettagli delle sfide. Al pari di quelli che hanno gremito le due tribunette che sono state approntate per la prima volta e che hanno rappresentato la novità di questa edizione per il pubblico. Quella dell’anno prossimo potrebbe appunto essere il maxischermo.

Già il pomeriggio di sabato aveva visto la sfilata in abiti d’epoca. Anche oggi si sono potuti ammirare chiarine, musicanti, sbandieratori, figuranti in abiti medievale. Con Alessandro “Haller” Pieri a fungere da banditore, iniziando a leggere dal terrazzino del palazzo municipale. E particolare curiosità hanno scatenato anche gli agenti della polizia locale a cavallo presenti in piazza.

La Giostra d’Incanto è stata stravinta da Alessandro da Canossa, al secolo Morelli, in rappresentanza del quartiere Cervese nord - antica contrada San Zenone. Il cavaliere con il drappo rosso, con il motto “In vino veritas” era in sella al cavallo bianco spagnolo Diamante, a detta di molti esperti il più bello visto finora nelle varie edizioni della Giostra di Cesena da quando è risorta. Morelli ha dominato fin dalle eliminatorie doppiando nel punteggio il secondo finalista. Nella prima parte Morelli ha totalizzato 17 punti, mentre l’accesso alla finale è stato conquistato dall’esordiente a Cesena Nicola Guida con il cavallo Marcus, che si è fermato a 8 punti. Comunque sufficienti a mettere in fila Daniele Chiveri, vincitore dell’edizione 2022, su Arielo; Attilio Lamura che ha vinto l’anno scorso e quest’anno ha gareggiato su Raimbow; e Anne Cornelia Hecker su Cabron. Ma la cavaliera di origine tedesca la sua gara l’aveva già vinta: è stata la prima donna a gareggiare nella competizione cesenate. Ricordando che mel Medioevo alle donne non era certo consentito partecipare a queste gare. Nella finale poi Morelli ha fatto l’en plein, conquistando tutti i 15 punti a disposizione e trionfando quindi nella edizione 2024 della Giostra d’Incontro.