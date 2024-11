Cesena. Razzia da 15mila euro di notte in una ditta, arrestato un pregiudicato

Nella notte di mercoledì scorso, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cesena hanno arrestato un uomo di 43 anni, straniero con precedenti penali e senza fissa dimora in Italia, accusato di “furto aggravato in concorso” e “indebito utilizzo di strumenti di pagamento”.

L’intervento dei militari è stato richiesto tramite il numero di emergenza 112 e si è svolto in piena notte in viale Angeloni, a Cesena. Qui, ignoti avevano forzato l’ingresso di una ditta utilizzando una bombola d’ossigeno per poi introdursi nei locali. Una volta all’interno, i ladri avevano rubato beni di valore, incluso materiale informatico e oggetti custoditi in tre veicoli parcheggiati nel cortile della proprietà, fuggendo con un bottino stimato in circa 15.000 euro. Tra gli oggetti sottratti vi erano 50 borse, 40 portafogli, materiale elettronico e due carte di credito.

Grazie alla descrizione dettagliata fornita da alcuni testimoni, i carabinieri sono riusciti a individuare uno dei sospetti in un bar della zona. L’uomo stava cercando di utilizzare le carte di credito rubate poco prima dalla ditta. Durante le operazioni, parte della refurtiva, ad esclusione delle borse e dei portafogli, è stata recuperata lungo la via di fuga in piazza Aldo Moro e successivamente restituita ai legittimi proprietari.

L’arrestato è stato condotto in caserma e trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del processo per la convalida dell’arresto, che si è svolto il mattino successivo. Il giudice ha convalidato l’operato dei carabinieri e, accogliendo la richiesta della difesa, ha disposto per il 43enne il divieto temporaneo di dimora nella provincia di Forlì-Cesena.