Cesena, rapine e spaccio: due arresti

CESENA. Nel corso della settimana gli agenti del Commissariato di Cesena hanno assicurato alla Giustizia due persone che si sono macchiati di una serie di reati.

Un trentenne di origine straniera è stato fermato dagli agenti dell’Anticrimine in esecuzione di un ordine di carcerazione di 7 anni. L’uomo aveva commesso in passato, tra il 2019 e il 2022, una serie di rapine e furti per i quali era stato anche arrestato in flagranza di reato dagli Agenti del Commissariato di Cesena. L’Autorità Giudiziaria di Forlì aveva emesso un provvedimento restrittivo per una pena cumulativa di 7 anni di carcere e gli agenti sono riusciti a rintracciare la persona nella zona di Verghereto, associandola al carcere di Forlì.

Nella giornata di giovedì 8 ottobre, invece, seguendo una segnalazione giunta da alcuni cittadini preso l’Ufficio Denunce del Commissariato, le Volanti hanno pedinato un uomo 50enne, cesenate, fino al suo domicilio, una Comunità del centro di Cesena, dove nella sua camera sono stati trovati 3 panetti di hashish del peso totale di 300 grammi e materiale di confezionamento tipico dello spaccio di stupefacenti. Il soggetto è stato dichiarato in stato di arresto in flagranza in ordine alla fattispecie del reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e psicotrope. Rilevata la flagranza del reato e sussistendo a carico dell’indagato precedenti penali specifici, l’autorità giudiziaria, ha disposto l’immediata traduzione dell’arrestato presso la Casa Circondariale. Nei giorni successivi il Giudice delle Indagini Preliminari ha provveduto alla formale convalida dell’arresto.