Cesena, rapinano il centro commerciale: due giovani inseguiti e arrestati

Rapina in concorso in un centro commerciale di Cesena: la Polizia di Stato arresta due giovani di origine tunisina di 22 e 24 anni. Le Volanti del Commissariato hanno arrestato in flagranza di reato due stranieri resi responsabili di una rapina all’interno di un centro commerciale in via Giordano Bruno.

I malviventi, dopo essere entrati nell’esercizio commerciale, aggirandosi tra gli scaffali del reparto vestiario, si impossessavano di alcuni capi di abbigliamento indossandoli. L’atteggiamento dei due individui fin da subito insospettiva i commessi che decidevano di non perderli di vista monitorando i loro spostamenti. Dopo un po’ di tempo che i due avevano con sé i capi di abbigliamento, una delle commesse invitava i due soggetti a pagare o a restituire gli abiti. I malviventi, dapprima fingevano di restituire la merce, salvo poi tenerla stretta e spingere violentemente la dipendente per darsi alla fuga. Immediatamente un secondo commesso, resosi conto di quanto stava accadendo, cercava di bloccare la via d’uscita, ma veniva spinto via da due ladri che riuscivano a portarsi all’esterno. Immediata la richiesta di aiuto al 112 e l’arrivo in pochi minuti di due pattuglie della Polizia di Stato.

Gli agenti subito intercettavano i malviventi mentre stavano scappando lungo l’intersezione tra la via Ravennate e la via Alfonsine. I poliziotti riuscivano a bloccare i due fuggiaschi e trarli in arresto considerata la flagranza per il reato di rapina in concorso.

Da un controllo in banche dati è emerso, inoltre, che i due tunisini avevano a loro carico diversi precedenti specifici e per altri reati. Nel corso della direttissima il giudice del Tribunale di Forlì convalidava il doppio arresto.