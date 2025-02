Cesena, raid no vax, Bernini: «Siamo più forti di chi oppone ignoranza e vandalismo alla scienza»

CESENA. «Un attacco inaccettabile all’intera comunità accademica e alla città». Così il ministro dell’Università Anna Maria Bernini bolla quanto accaduto al Campus di Cesena dell’Università di Bologna, imbrattato da numerosi scritte no vax. «Il sapere non si imbratta - aggiunge - si coltiva. Insieme siamo più forti contro chi oppone ignoranza e vandalismo alla scienza, alla conoscenza e al libero confronto».

«L’atto vandalico compiuto questa notte ai danni del nostro Campus di Cesena urta e offende sia per l’entità del danno, sia per i contenuti minatori», dice invece il rettore Giovanni Molari. «Ringrazio le forze dell’ordine che si sono immediatamente attivate per individuare i responsabili. Ringrazio il Sindaco di Cesena per le sue sentite parole di solidarietà, che ben esprimono l’importanza che la città annette alla presenza universitaria. Un ringraziamento caloroso anche alla Ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini e al Presidente della Regione Michele de Pascale per la loro vicinanza. Sono in costante contatto con il Presidente Prof. Viroli e ci tengo a rassicurare personale e studenti del Campus: il danno sarà presto rimediato e sono certo che sarà compiuto ogni sforzo per giungere al riconoscimento degli autori».