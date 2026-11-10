Cesena, raggirano “Compro Oro” facendo apparire sul display telefonico la Questura e si portano via preziosi per centinaia di migliaia di euro

CESENA. Spacciandosi per appartenenti alle Forze dell’ordine e sfruttando la tecnica dello spoofing telefonico per far comparire sul display la dicitura della Questura, avevano raggirato la titolare di un ‘Compro Oro’ a Cesena facendosi consegnare gioielli, monete d’oro e altri oggetti di valore simulando un’indagine in corso su alcuni furti di preziosi. La fuga dei tre presunti truffatori (uomini di 51, 20 e 19 anni residenti tra le province di Napoli e Caserta) è stata però interrotta nel tardo pomeriggio del 28 ottobre dai carabinieri della Sezione Radiomobile di Cassino, che li hanno bloccati a San Vittore del Lazio dopo un breve inseguimento. L’operazione è scattata grazie alla tempestiva circolarità informativa tra i comandi. All’interno dell’auto, nascosta sotto il sedile del passeggero, i militari hanno rinvenuto l’intera refurtiva del valore di alcune centinaia di migliaia di euro. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, in stretto raccordo con la Polizia di Stato, il raggiro era stato architettato nei dettagli: mentre alla titolare veniva imposta una videochiamata per mostrare i beni con il pretesto di un’indagine per furto, un complice allontanava il compagno della donna indirizzandolo verso la Questura di Rimini. A quel punto, un finto agente si è presentato fisicamente in negozio ritirando la scatola con i gioielli prima della fuga. Il G.I.P. del Tribunale di Cassino ha convalidato gli arresti applicando per i tre indagati la misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza.

A rendere possibile l’operazione è stata l’indagine partita proprio dalla Questura di Rimini. La segnalazione del compagno della donna ha consentito agli investigatori riminesi di comprendere immediatamente la natura fraudolenta dell’operazione e avviare le ricerche. Attraverso una complessa attività di analisi dei sistemi di lettura targhe, incrocio dei transiti e ricostruzione dei tempi di percorrenza, anche con la collaborazione delle Polizie Locali di Cesena e Milano, la Squadra Mobile è riuscita a individuare l’autovettura utilizzata dai responsabili e a ricostruirne la direttrice di fuga verso sud.

Le informazioni tempestivamente elaborate e trasmesse agli organi di polizia lungo il presumibile itinerario di rientro hanno consentito ai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Cassino di intercettare, nella stessa serata, il veicolo lungo l’autostrada A1.

A bordo sono stati identificati tre soggetti, trovati in possesso dell’intera refurtiva. La successiva attività investigativa, svolta in stretta collaborazione tra la Squadra Mobile di Rimini e i Carabinieri di Cassino, ha consentito di acquisire ulteriori elementi a carico degli indagati, anche attraverso individuazioni fotografiche.