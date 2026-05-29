Cesena, ragazzino di 12 anni tira un gavettone a un 68enne

Stava percorrendo a piedi il ponte di San Martino, alle porte del centro storico, quando all’improvviso è piombato alle sue spalle un ragazzino in bicicletta che gli ha tirato in testa un gavettone. Dopodiché un coetaneo che lo seguiva ha affiancato il 68enne preso di mira in quel modo e gli ha chiesto con tono di scherno se gli era successo qualcosa.

È accaduto due sere fa, verso le 21, ed Enrico Di Stefano, che abita in via Canonico Lugaresi, ha deciso di rendere pubblico l’episodio, attraverso una lettera. Premette che l’autore del gesto «inaspettato e increscioso» aveva tra i 12 e 14 anni d’età e che sia lui che l’amico si sono dileguati prima che riuscisse a riprendersi dalla brutta sorpresa. Poi commenta: «Io e mia moglie viviamo a Cesena dal 2019 con notevole soddisfazione, fino ad oggi, ma questo fatto ci ha lasciato molta amarezza. È difficile, per noi adulti, trovare un modo civile non violento e maturo per affrontare questi fenomeni. Vorrei sensibilizzare ulteriormente gli enti preposti».