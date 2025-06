Cesena, ragazzi in viaggio per la Notte Rosa sfasciano il treno: bloccati in stazione e identificati per il risarcimento dei danni

Hanno messo a soqquadro un vagone del treno che li stava trasportando verso Rimini per tuffarsi negli eventi della Notte Rosa. Bottiglie spaccate, arredi danneggiati, intemperanze varie, che hanno infastidito e preoccupato altri passeggeri: abbastanza per chiamare alla stazione ferroviaria di Cesena diversi mezzi e uomini della Polizia di Stato, dei carabinieri e della Polizia locale, che hanno fatto scendere un gruppo di ragazzi che avevano atteggiamenti fuori controllo e aggressivi. Obiettivo: identificarli e cercare di evitare che combinassero altri guai, ma anche preparare il terreno per chiamarli a rispondere delle loro azioni.

È accaduto sabato sera, poco prima della 21, e gli scalmanati sono stati individuati. L’operazione ha anche comportato una sosta del treno per circa mezz’ora sui binari accanto alla stazione.

Gli agenti e i carabinieri accorsi in massa hanno raccolto i dati di quella banda scatenata che stava sfasciando tutto, magari anche alterata per il consumo di alcol o sostanze stupefacenti. Serviranno per ulteriori provvedimenti, quanto meno sul piano risarcitorio. Una volta tornato in deposito, il treno è stata infatti sottoposto alle verifiche da parte del personale delle Ferrovie dello Stato Italiane per quantificare e inventariare i danni provocati dai giovani fermati. Dopodiché si attiverà il procedimento per fare pagare i danni fino all’ultimo euro. Senza che si possa escludere neppure la possibilità di denunce per danneggiamento.