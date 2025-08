Cesena, ragazzi e ragazze si raccontano in tre podcast per un progetto contro la dispersione scolastica

È stato pubblicato ieri il primo episodio di “Quel che è successo è successo”, un podcast in tre episodi a cadenza settimanale nato dall’incontro tra un gruppo di studenti e studentesse dell’Istituto superiore “Pascal Comandini” e l’équipe dell’Educativa di strada. L’iniziativa si inserisce nel progetto “Savana”, promosso e finanziato dal Comune e dal Fondo Atuss.

Il podcast ha coinvolto ragazze e ragazzi che hanno voluto raccontarsi senza filtri, presentandosi «senza voglia di andare a scuola, ma con tanta voglia di farsi ascoltare».

«Tramite il progetto “Savana”, nato nel 2023 grazie a una sinergia tra i settori Scuola e Politiche giovanili del Comune – commenta l’assessora alle Politiche giovanili Giorgia Macrelli – l’Educativa di strada si propone di contrastare la dispersione scolastica in maniera creativa, prevenire comportamenti a rischio e favorire l’orientamento dei giovani verso i servizi del territorio. Sono stati coinvolti alcuni ragazzi e ragazze incontrati di mattina fuori da scuola o in altri luoghi della città in cui già operano gli educatori. Insieme a loro è stato co-progettato un laboratorio pomeridiano che ha preso vita all’interno degli spazi scolastici dell’Istituto ed è culminato in questo podcast. Le voci dei ragazzi arrivano forti e chiare, senza filtri, dando loro un canale per esprimersi e riflettere su loro stessi, sulla loro generazione e sul rapporto con quelle precedenti si crea uno spazio di speranza e ascolto. Un canale che le educatrici e gli educatori di strada sanno proteggere e che insieme ai ragazzi hanno voluto condividere con la comunità. La comunità deve stringersi e affiancarli nel percorso educativo, soprattutto quando si trovano in difficoltà. Buon ascolto a tutte e a tutti e grazie a chi si è messo in gioco e a chi ha teso una mano e un orecchio in tutte le uscite, gli incontri e le progettazioni condivise».

Per ascoltare il podcast e saperne di più, si può digitare https://open.spotify.com/user/31gxf6ngymyihywqltac6rngwk6u?si=5236eb23a40140a7.