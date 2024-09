Cesena, ragazza muore in moto a 21 anni nella galleria della Secante

CESENA. Una ragazza, classe 2003, originaria di Pesaro, ha perso la vita oggi pomeriggio poco dopo le 15 nella galleria della Secante di Cesena. La giovane era seduta come passeggera su una moto condotta da un 27enne di Cesenatico, rimasto ferito lievemente. La Secante è stata chiusa da Ponte Pietra in direzione Forlì. Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia locale per i rilievi. La giovane è stata trasportata in ospedale in condizioni gravissime ma non ce l’ha fatta. Pare non ci siano altri mezzi coinvolti, ma verranno controllate le telecamere.