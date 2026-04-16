Cesena, ragazza 20enne evade più volte dai domiciliari e viene arrestata

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Cesena hanno arrestato una ragazza 20enne, rintracciata in piena notte nel centro cittadino, in “esecuzione del provvedimento di sospensione degli arresti domiciliari” emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Bologna per sue reiterare evasioni dagli arresti domiciliari, dove in precedenza era collocata a seguito di condanna definitiva per reati contro il patrimonio, contro la pubblica amministrazione ed in materia di armi, commessi lo scorso anno in provincia di Rimini. L’arrestata al termine delle formalità è stata accompagnata presso la Casa Circondariale di Forlì;

Sono inoltre state denunciate due persone: un automobilista per “guida in stato di ebbrezza, rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sanitari e resistenza a Pubblico Ufficiale” poiché, sottoposto a controllo ha opposto resistenza fisica ai militari. Denunciato anche un uomo per “minaccia aggravata” poiché, nel corso di un litigio per futili motivi, minaccia con una pistola a gas priva di tappo rosso un suo vicino di casa. L’arma, recuperata, è stata sottoposta a sequestro penale.