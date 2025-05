Cesena, raffiche di vento: rimosso un albero tra Ponte Abbadesse e Osservanza

A causa del forte vento della scorsa notte, sono stati effettuati numerosi interventi di pulizia, manutenzione e rimozione di alberature e rami sulle strade, a partire dalle prime ore di questa mattina. Gli interventi sono stati coordinati dai Lavori Pubblici del Comune di Cesena e dagli uffici competenti della Provincia di Forlì-Cesena.

In particolare, i tecnici provinciali sono intervenuti lungo via Celincordia, rimuovendo alberi e rami caduti sulla carreggiata. Inoltre, un pioppo è stato rimosso dal Verde pubblico comunale e dai cantonieri tra l’Osservanza e Ponte Abbadesse, lungo il vialetto della Pace.

Ulteriori operazioni di messa in sicurezza sono state eseguite, e in alcuni casi sono ancora in corso, nelle seguenti zone: via Garampa, giardini delle scuole Vigne Parco e primaria di Martorano, parco Nkosi Johnson a Case Finali, via Ceriana, via Turchi, via Susini a Ponte Pietra, scuola primaria di Ponte Pietra e lungo la ciclabile di via Del Mare.

Un altro intervento di rimozione di una pianta interesserà l’alveo del fiume Savio, all’altezza del ponte vecchio, area di competenza dell’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile. Anche in questo caso i tecnici comunali hanno effettuato un sopralluogo di verifica.

Tutti gli interventi, presi in carico anche in seguito alle segnalazioni dei cittadini, sono stati eseguiti e avviati con lo scopo di mettere in sicurezza i tratti stradali interessati e la stessa circolazione dei veicoli.