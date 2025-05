Cesena, radio imbrattata con la vernice per colpire contromessaggio sulla violenza alle donne

Una vetrata della sede di Radio Centrale, affacciata su viale Bovio, è stata imbrattata di vernice rossa, e il gesto ha tutta l’aria di non essere un generico vandalismo ma di essere un atto mirato contro un manifesto esposto. È accaduto due notti fa e ieri mattina il direttore dell’emittente, Franco Botta, che ha fatto l’amara scoperta, aveva un diavolo per capello. Non tanto per il danno in sé, fastidioso ma rimediabile, ma perché lo considera «un vile attacco di stampo fascista alla libertà di pensiero, opinione e informazione». La vernice è andata infatti a coprire un manifesto che Botta aveva fatto stampare per contestare una campagna di comunicazione della Regione contro i femminicidi, ritenuta sbagliata nei toni e discriminatoria verso gli uomini, che - insiste da tempo, anche sulla base dell’esperienza che ha vissuto con la ex moglie - sono a volte anch’essi vittima di atteggiamenti violenti da parte di donne. Il direttore di Radio Centrale, facendo il verso a uno dei messaggi affissi a suo tempo, aveva ideato ed esposto un manifesto con la scritta “Se tuo marito ti dice che hai bruciato l’arrosto, non è violenza... invitalo a mangiare fuori”. Parole che probabilmente non sono piaciute a qualcuno o qualcuna, che ha reagito a colpi di vernice.