Cesena, raccolta di ciliegie: l’istituto Agrario apre i suoi poderi sabato 6 giugno

Porte aperte nei poderi dell’istituto Agrario “Garibaldi Da Vinci di Cesena”, dove sabato 6 giugno sarà possibile raccogliere ciliegie mature, direttamente dall’albero passeggiando tra i filari dei frutteti della scuola. Si tratta di una esperienza aperta a tutti, che permetterà di sperimentare la raccolta e di riscoprire il sapore autentico del vero chilometro zero.

L’evento è aperto a tutti ed è pensato come momento di condivisione per amici, famiglie e ragazzi. Orario: dalle 8.30 alle 12.30.

Per partecipare è sufficiente presentarsi presso l’ingresso dell’azienda agraria della scuola, in via Romea 1791 dove sarà possibile parcheggiare l’auto. Il personale della scuola vi accoglierà e vi consegnerà il materiale utile alla raccolta. L’accesso e la partecipazione sono gratuiti. Verrà richiesto un contributo pari a 3 euro per ogni chilogrammo di ciliegie raccolte.