Cesena, quotidiani e periodici storici digitalizzati alla Malatestiana

La prima stampa risale al 1583, l’ultima invece agli anni ’80 del secolo scorso. È un viaggio nella storia dell’editoria e della stampa quello che sarà presto avviato dalla Biblioteca Malatestiana di Cesena che, su indirizzo della Regione Emilia-Romagna, darà inizio all’attività di digitalizzazione di periodici storici e quotidiani locali pubblicati a Cesena e in Romagna fino alla prima metà del ventesimo secolo. L’intervento, coordinato dal Ministero della Cultura e finanziato dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ha l’obiettivo di conservare migliaia di documenti cartacei, mettendoli a disposizione delle future generazioni, ma anche di renderli fruibili già oggi agli utenti.

Valorizzare, conservare, e ampliare il patrimonio culturale in modo innovativo nell’ecosistema digitale. “Questo intervento – commenta l’assessore alla Cultura Carlo Verona – fortemente voluto dalla Regione Emilia-Romagna e da noi colto come una preziosa opportunità per il patrimonio conservato in Biblioteca Malatestiana afferente ai diversi fondi acquisiti negli anni, come ad esempio Nori e Comandini, punta a trasformare in formato digitale periodici storici e quotidiani pubblicati a partire dal 6-700 fino alla prima metà del ‘900 preservandoli rispetto al trascorrere del tempo. Si tratta di un ricco patrimonio che confluirà in un’unica banca dati e che consentirà agli utenti di esplorare, con un accesso diretto e semplificato, la cronaca, la politica, il costume e la vita culturale della Cesena dei secoli scorsi ma anche del territorio emiliano romagnolo”.