Cesena, “qui non si dorme più”: abitanti in zona Barriera esasperati dagli ubriachi

Ennesima serata ad alta tensione, per fortuna solo a livello acustico, a parte qualche spintone e atteggiamenti aggressivi, a Cesena nella zona della Barriera. Ancora una volta, a fare andare in escandescenza un gruppetto di persone è stato lo stato di ubriachezza, che era evidente da quanto riferiscono alcuni testimoni che li hanno visti e hanno sentito le loro urla per quasi 4 ore. L’ordinanza ad hoc emessa dal sindaco per limitare la vendita di alcolici il quell’area critica del centro e vietarne il consumo per strada ha prodotto qualche miglioramento, soprattutto nell’immediato, ma c’è chi non di rado continua a trasgredire bellamente le regole.

È iniziato tutto poco dopo le 21 di domenica, quando cinque o sei persone, all’apparenza di origine magrebina con l’eccezione di un giovane proveniente dall’Africa centrale, hanno iniziato a bisticciare in strada. Le grida sono andate avanti a lungo, a fiammate, finché quando era passata già da un pezzo la mezzanotte sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, forse avvertita da qualche residente esasperato per il fatto che con quel caos era impossibile dormire o preoccupato che la situazione potesse ulteriormente degenerare. Sul posto era rimasta solo una persona, a quanto pare quella in stato d’alterazione alcolica più pesante, e si è ritenuto di fare arrivare l’ambulanza del 118. L’esagitato si è però rifiutato di salire, dopodiché le acque si sono poco a poco calmate ed è tornata la quiete. Ma in chi vive in quella zona o la frequenta resta un senso di insicurezza e fastidio per scene che si ripetono troppo spesso, soprattutto nelle serate del sabato e della domenica. Scene che tra l’altro impegnano anche le forze dell’ordine, che però non sembrano avere molti strumenti a disposizione, se non per fare un po’ di azione di contenimento e provare a evitare azioni violente, che in questi casi possono sempre essere dietro l’angolo.