Cesena, quattro scuole fanno vincere lo sport inclusivo al Carisport

Mattinata di sorrisi e condivisione al Carisport di Cesena, durante la manifestazione sportiva “All-in games”. La terza edizione, organizzata dalle classi 3a G e 3a F dell’indirizzo Commerciale-Welness dell’Istituto professionale “Versari Macrelli”, ha visto scendere in campo squadre miste dell’istituto promotrice e dei licei cesenati “Righi”, “Monti” e “Alpi”. L’unico obiettivo di giornata? Giocare insieme. In campo ragazzi normodotati e con disabilità si sono affrontati in quattro discipline: torball, sitting volley, baskin e walkin football.