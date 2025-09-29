Cesena, quattro medaglie per il “Pascal” alle Olimpiadi di informatica

La finale nazionale della XXV edizione delle Olimpiadi Italiane di Informatica si è svolta dal 23 al 25 settembre all’I.S.I.S Malignani di Udine e ha visto la partecipazione di 100 studenti provenienti da tutta Italia. Ottimi risultati per l’Istituto tecnico tecnologico “Blaise Pascal” di Cesena che ha conquistato due medaglie d’argento con Federico Palmiotto (classe 5H) e Nicolò Casavecchia (classe 5N), due medaglie di bronzo con Alan Davide Bovo (classe 5H) e Lorenzo Morini (classe 5E).

La compagine dell’ITT Pascal era composta da sette studenti: oltre ai quattro medagliati erano presenti anche Mattia Molinari (classe 5N), Marco Balducci (classe 5H) e Andrea Silvano Ruscelli (classe 3E). I docenti Matteo Lucchi e Chiara Fusaroli, che seguono i ragazzi negli allenamenti di preparazione alle gare olimpiche, si dicono soddisfatti e orgogliosi del risultato ottenuto e vogliono rivolgere un sentito e caloroso ringraziamento, a nome di tutto l’istituto, agli ex-studenti Elia Soldati, Simone Mazzacano ed Eric Aquilotti che hanno collaborato alla preparazione e al successo dei nostri atleti.