Arrestato a Cesena per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Giovedì 19 novembre la Squadra Mobile di Rimini, con la collaborazione della Commissariato di Cesena, ha tratto in arresto un quarantenne per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso delle perquisizioni effettuate dagli operatori, inizialmente estese all’abitazione dell’indagato a Cesena e successivamente a un garage nella sua disponibilità, sono stati rinvenuti e sequestrati circa quattro chilogrammi di cocaina, suddivisi in quattro panetti, nonché materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente.

Le attività di perquisizione e controllo hanno altresì consentito di rinvenire orologi di prestigio, gioielli griffati in oro e denaro contante per un importo pari a 10.000 euro, sottoposti agli ulteriori accertamenti previsti dalla normativa vigente.

All’operazione ha partecipato anche personale cinofilo della Polizia Locale di Riccione con il cane antidroga Zico, il cui contributo si è rivelato fondamentale per il rinvenimento della sostanza stupefacente. L’uomo è stato quindi condotto alla casa circondariale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.