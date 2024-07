Cesena, quattro appartamenti senza barriere in un nuovo progetto di co-housing

Una svolta importante per le persone diversamente abili a Cesena. Chiavi in mano per l’avvio di una nuova vita, autonoma. I quattro appartamenti “smart” dell’immobile di Edilizia Residenziale Sociale (ERS) di via Parini 15, alla Fiorita, sono pronti per essere abitati da ragazze e ragazzi adulti con disabilità presi in carico dai Servizi Sociali dell’Unione dei Comuni Valle del Savio, per i quali sono state avviate diverse azioni previste dalle progettazioni del PNRR relative ai “Percorsi di autonomia per persone con disabilità”. È questo un progetto dalla forte spinta innovativa che consente di andare oltre la logica della mera istituzionalizzazione, in favore di esperienze di vera e propria acquisizione di competenze per la vita autonoma.

L’iniziativa rientra nel progetto “Casina CurvAmare”.

Gli appartamenti si propongono come luogo fisico e simbolico di incontro per sperimentare esperienze significative di co-housing destinate a persone con disabilità. La finalità è quella di offrire loro opportunità di realizzare il proprio progetto di vita, accompagnando la persona al raggiungimento delle autonomie fondamentali in un contesto abitativo diverso da quello familiare, pur mantenendo uno stretto legame con i propri familiari. Basandosi sui principi fondamentali quali la centralità della persona, il coinvolgimento attivo delle famiglie e il diritto ad una vita indipendente, i Servizi Sociali hanno costruito un percorso progettuale e affidato alla Cooperativa Cils il progetto “CurvAmare”, promuovendo un accompagnamento della persona in diversi ambiti della sua vita, con un’attenzione particolare all’esperienza abitativa e relazionale, rimodulando i relativi sostegni in base all’evolversi dei bisogni e delle potenzialità. Per le persone con disabilità il percorso verso la reale indipendenza passa attraverso l’uscita dal nucleo familiare, la progressiva autonomia nella vita quotidiana e l’inserimento in contesti sociali inclusivi.

Il progetto CurvAmare prevede sperimentazioni abitative con supervisione e accompagnamento educativo dal lunedì al venerdì. L’apporto educativo prevede un accompagnamento graduale e mirato, nel rispetto di ogni singola progettualità, proponendo un approccio “soft”, ossia un supporto orientato/mirato al raggiungimento di una esperienza di autonomia. L’insediamento dell’utenza negli alloggi interessati alla progettualità avverrà in modo graduale, con accompagnamenti personalizzati in base alle caratteristiche di ogni singola persona, con il coinvolgimento e supporto dei familiari (ove presenti) che saranno di supporto nelle fasce orarie o giornate in cui non è prevista la presenza del supporto educativo da parte di Cils.

Alla conferenza stampa hanno preso parte l’assessora ai Servizi per le persone e le famiglie Carmelina Labruzzo e la vicepresidente della Cooperativa Cils Sara Giorgi. Con loro anche i referenti territoriali di Acer, Ausl Romagna, gli operatori dei Servizi Sociali dell’Unione dei Comuni e i tecnici del Settore Lavori pubblici del Comune.