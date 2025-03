Cesena, quasi mille giovani travolgono d’affetto il nuovo vescovo Caiazzo: domenica la messa in duomo

È in corso l’incontro del nuovo vescovo della Diocesi di Cesena Sarsina, Antonio Giuseppe Caiazzo, con quasi mille giovani saliti alla Basilica del Monte, dove lo hanno accolto con una vera ovazione, riempiendo la navata, la gradinata e persino la cripta. Davvero un bagno di folla molto affettuoso, che precede la giornata clou di domani quando alle 16, in piazza del Popolo, il monsignore di origine calabrese sarà accolto dal sindaco Enzo Lattuca, mentre alle 17 farà il suo ingresso ufficiale in cattedrale. Qui presiederà la messa pontificale di inizio del suo ministero, che sarà impreziosita dal Coro diocesano Alma canta, composto da oltre cento elementi e diretto da Nicoletta Bettini e Andrea Ugolini. All’altare ci saranno 16 vescovi e un abate, oltre a più di cento fra sacerdoti e diaconi e varie autorità civili e militari. Dalla Basilicata (Caiazzo è vescovo di Matera dal 2016) e dalla Calabria si aspettano circa 250 fedeli. Maxi schermi saranno posizionati all’interno della cattedrale e uno in piazza della Libertà. L’intera cerimonia sarà trasmessa da TeleRomagna e sui canali social del settimanale diocesano “Corriere Cesenate”.

Durante la mattinata, l’arcivescovo farà invece visita, accompagnato dal vescovo uscente Douglas Regattieri, alla casa-famiglia “Sabattini” della Papa Giovanni XXIII all’interno dell’episcopio, al monastero delle clarisse cappuccine, di fronte al cimitero urbano, dove incontrerà le 13 suore guidate dalla madre Chiara Luce Milandri, all’Opera “Don Dino” a Ponte Abbadesse e alla rcasa di riposo “Don Baronio”, dove si fermerà per il pranzo, sempre insieme al suo predecessore, con i sacerdoti anziani che vivono lì.