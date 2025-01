Cesena, quasi 2.500 libri donati con l’iniziativa di “Giunti al Punto”

Sono oltre 2.460 i libri donati da privati cittadini e dagli sponsor nella sola libreria ‘Giunti al Punto’ di Cesena per la quindicesima edizione del progetto ‘Aiutaci a crescere - Regalaci un libro’ promosso da ‘Giunti al Punto librerie’ - Firenze. I lettori/clienti cesenati e non solo si sono, ancora una volta, confermati attenti e generosamente sensibili alla proposta dell’iniziativa promossa. La grande partecipazione registrata nella città del Savio bene si concilia con il successo riscontrato a livello nazionale da gennaio a dicembre 2024 con ben 342.077 libri donati. Dal 2010, anno della prima edizione, al 2024 sono stati raccolti e donati ben 3.387.831 libri, volumi preziosi che hanno arricchito scuole, biblioteche e ospedali pediatrici di tante città italiane: le biblioteche della città de L’Aquila, le biblioteche cittadine e quelle scolastiche (dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di primo grado) di tutta Italia; i reparti pediatrici ospedalieri e per i servizi pediatrici connessi.

Alle scuole del cesenate, oltre che a quelle di Gatteo, Bertinoro, Longiano, Cesenatico e Cattolica, andranno in dono 1.610 libri grazie anche al contributo della Centrale del Latte di Cesena, del Gruppo Martini, del BCC Romagnolo, di Babbi, dell’Associazione L’Isola di Nicole che sostengono progetti in gran parte legati alle tematiche ambientali, alla promozione della lettura, agli incontri con autori e illustratori. Al Servizio Pediatria di Comunità dell’AUSL Romagna sono stati donati e già consegnati, per la presente 15esima edizione, 850 libri grazie anche alla partnership con il Lions Club Cesena, con la Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena, con Crayola di Forlì e con Giordani Elio & C. S.n.c.