Cesena, quasi 10 milioni destinati alla scuola nel bilancio approvato ieri in Consiglio

È stato approvato nel pomeriggio di ieri dal Consiglio comunale di Cesena il bilancio di previsione 2026-2028. Da un lato c’è la soddisfazione della maggioranza che parla di un bilancio «che prosegue una programmazione»; dall’altra ci sono i dubbi dell’opposizione che non riconoscono nei numeri e nelle scelte indicate nel documento una direzione concreta e segnalano «scarsa comprensione delle priorità». Cresce la spesa che si attesta a 96 milioni di euro e diminuiscono gli investimenti che da 34 milioni di euro del 2024 scendono a 27.3.