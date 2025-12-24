Cesena, quasi 10 milioni destinati alla scuola nel bilancio approvato ieri in Consiglio

È stato approvato nel pomeriggio di ieri dal Consiglio comunale di Cesena il bilancio di previsione 2026-2028. Da un lato c’è la soddisfazione della maggioranza che parla di un bilancio «che prosegue una programmazione»; dall’altra ci sono i dubbi dell’opposizione che non riconoscono nei numeri e nelle scelte indicate nel documento una direzione concreta e segnalano «scarsa comprensione delle priorità». Cresce la spesa che si attesta a 96 milioni di euro e diminuiscono gli investimenti che da 34 milioni di euro del 2024 scendono a 27.3.

Irpef

Il Partito Democratico rivendica con decisione la spartizione delle risorse disponibili. Il discusso aumento dell’addizionale Irpef, stabilito nella precedente manovra di bilancio comunale, «nel 2026 – affermano dal Pd – presenta 1,4 milioni di euro in più. Non per nuove modifiche, bensì per l’entrata a pieno regime delle aliquote deliberate per il 2025». La rivalutazione deriva dalla necessità di «fronteggiare l’incremento di spesa legato al rinnovo del contratto collettivo di lavoro dei dipendenti del Comune» - ricorda ancora il Pd. L’impatto delle procedure di rinnovo del Ccn comporterà un aumento di spesa di 6 milioni di euro nel 2026. A difesa della scelta si schiera anche il Movimento 5 Stelle che aggiunge: «l’aumento della addizionale Irpef non ci aiuterà ad avere nuove assunzioni, ma a coprire il costo del Ccn dei dipendenti. La Giunta era già a conoscenza di questi aumenti e ha calibrato le misure».

Istruzione

Ad incidere maggiormente nella parte corrente del bilancio dell’Ente è la scuola. Forte dell’iniezione di investimenti fornita dal Pnrr che ha contribuito alla costruzione di nuovi plessi. All’istruzione andranno: 1milione 150 mila euro per i servizi negli asili nido; 4 milioni per le scuole materne e altrettanti per il sostegno di studenti disabili. Quest’ultimo rafforzato dalle molte risorse stanziate dal Governo. Sempre il Pd riporta dell’inserimento in bilancio «di nuovi fondi per le manutenzioni delle scuole». Legati all’istruzione ci sono i capitoli delle politiche giovanili che «attraverso contribuzioni regionali – spiega il Pd – ha permesso di la diffusione capillare di molti servizi». Cesena 2024 cita i «173 mila euro in più per il Progetto Talenti». Anche sul fronte cultura il bilancio garantisce la riproposizione del festival Agorà – che però può contare sul boost economico degli sponsor – e delle altre rassegne culturali.

Critiche