Cesena, quartiere Vigne: via ai lavori in piazza Partigiani

Cesena
  • 05 novembre 2026
Cesena, quartiere Vigne: via ai lavori in piazza Partigiani

Un intervento di riqualificazione per rendere piazza Partigiani più accessibile, migliorando la qualità degli spazi pubblici e la fruibilità delle attività commerciali presenti nell’area. Prenderà il via nei prossimi giorni il progetto di riqualificazione della piazza simbolo delle Vigne, uno dei tre Hub urbani individuati dall’Amministrazione comunale per sostenere e valorizzare il commercio di vicinato. L’intervento corrisponde a un investimento complessivo di 55mila euro e sarà eseguito in due fasi per non creare disagi nel corso delle festività natalizie, periodo in cui le attività commerciali lavorano in modo significativo.

“Piazza Partigiani – commenta l’assessore allo Sviluppo economico e ai Quartieri Lorenzo Plumari – è uno dei tre poli individuati nell’ambito di una strategia comunale che punta a rafforzare la competitività delle attività economiche locali, migliorare la qualità degli spazi pubblici e promuovere la vitalità sociale dei quartieri, insieme a piazza Anna Magnani, all’Oltresavio, e al centro storico. Nello specifico, la riqualificazione di questa piazza si inserisce in un più ampio programma di valorizzazione urbana e commerciale, promosso anche grazie al finanziamento regionale di 560 mila euro assegnato al Comune nell’ambito della strategia dedicata agli Hub urbani. Intervenire in questo spazio pubblico significa investire sulla qualità degli spazi pubblici e, allo stesso tempo, sostenere le attività commerciali che rappresentano un presidio importante per la vita del quartiere. Vogliamo rendere quest’area più accessibile, sicura e funzionale, favorendo una migliore fruizione da parte di tutti i cittadini. Per tutte queste ragioni siamo costantemente in contatto con il quartiere e con le attività per condividere le due fasi principali del progetto definite in modo da non creare disagi e da non impattare con gli allestimenti natalizi”.

Progetto in tre fasi

Il progetto sarà realizzato per fasi. Già prima dell’avvio delle festività natalizie è prevista la collocazione di arredi urbani, quali sedute in pietra lungo i percorsi pedonali situati di fronte alle attività commerciali. Queste strutture contribuiranno a delimitare e proteggere maggiormente gli spazi riservati ai pedoni, migliorando la sicurezza dei passaggi in prossimità dei parcheggi e rendendo più accogliente l’area commerciale. Lasciate alle spalle le festività, il Comune procederà con gli interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza dei marciapiedi, concentrandosi sull’eliminazione delle barriere architettoniche e sul ripristino delle superfici maggiormente deteriorate.

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