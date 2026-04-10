Cesena, quartiere Dismano stritolato dai camion: «Crepe a casa per le vibrazioni»

Traffico di mezzi pesanti sulle vie Dismano e San Cristoforo e progetti rimasti sulla carta sono stati i principali temi emersi durante una vivace assemblea del Quartiere Dismano. Consiglieri e cittadini si sono riuniti mercoledì sera per confrontarsi su disagi, necessità e attività legati alle sei frazioni del territorio. Il 29 aprile i consiglieri incontreranno il vice sindaco Christian Castorri, al quale presenteranno richieste e attività. Successivamente verrà organizzato un incontro aperto anche alla cittadinanza.

Viabilità nella morsa dei camion

Anche a causa della ridotta segnaletica del divieto di transito, numerosi tir e furgoni oltre le 3,5 tonnellate continuano a percorrere via Dismano e via San Cristoforo. Il costante passaggio dei mezzi pesanti deteriora il manto stradale e le tubazioni dell’acqua sottostanti.

Inoltre, all’uscita dalla Secante nell’intersezione con via San Cristoforo, i tir tendono ad invadere la corsia opposta per via degli spazi ristretti, rallentando il traffico o causando incidenti. Per risolvere il problema, da anni sono in cantiere numerosi progetti, tra cui la realizzazione di una rotonda. Ma per il momento la situazione rimane invariata.

A farne maggiormente le spese, lungo via Dismano, è un cittadino che vive all’intersezione con via Zavaglia. Davanti alla sua abitazione c’è un dosso ripido che al passaggio dei mezzi genera intense vibrazioni, causando crepe all’abitazione. «È necessario che Amministrazione e organi competenti vengano a rilevare con strumentazioni le vibrazioni prima che causino ingenti danni – ha lamentato –. Le spese per le crepe finora sono a carico mio».

Una soluzione, condivisa da consiglieri e cittadini, per arginare il traffico troppo pesante, è l’installazione di una segnaletica verticale più visibile e di varchi elettronici per rilevare i mezzi non autorizzati a percorrere le due vie.

Inoltre, è stata sollecitata la realizzazione di una pista ciclabile lungo via Torino.

Progetti “incartati”

«Vorremmo aggiornamenti sullo stato di avanzamento lavori», hanno segnalato alcuni genitori riferendosi agli interventi sull’asilo e la scuola elementare. Nell’estate scorsa il Comune si era già mosso per sanificare gli ambienti dell’asilo, inserendo pannelli traspiranti in silicato di calcio per far fronte all’umidità. Ed era stato fatto anche un intervento sull’impianto elettrico. A metà gennaio dello scorso anno i lavori avevano interessato la scuola primaria per porre rimedio alle infiltrazioni dal soffitto. Dopo avere realizzato una prima parte delle opere, i consiglieri erano rimasti d’accordo con l’Amministrazione per essere aggiornati sul prosieguo dei lavori, che ad oggi risultano ancora fermi.

Un altro progetto rimasto sulla carta, evidenziato durante l’incontro, è quello per riqualificare il tratto di via Dismano davanti alla fiera. Nel 2024 erano stati stanziati 160mila euro per vari interventi: fermate bus con pensilina, corsie preferenziali per camion diretti al mercato ortofrutticolo, tombinamento del fosso.

Pannelli fonoassorbenti

Il tratto di autostrada che attraversa il quartiere Dismano è privo di pannelli fonoassorbenti. Alcuni cittadini, durante il consiglio di quartiere, hanno evidenziato che in altre frazioni sono invece presenti. Si domandano perché a Pievesestina non sono stati installati, con la conseguenza che l’inquinamento acustico infastidisce chi abita a ridosso della A14.

Manutenzioni

I cittadini hanno anche segnalato ai rappresentanti del Quartiere che la manutenzione stradale, oltre che nelle vie Dismano e San Cristoforo, è necessaria anche nelle strade limitrofe. Un impianto d’illuminazione è stato chiesto sulla strada che dall’uscita della A14 raggiunge Sant’Andrea in Bagnolo.

Sollecitazioni anche per gli sfalci dei fossi, perché la fitta vegetazione ostruisce la visibilità in alcuni incroci del quartiere.

Infine, per la frazione di Provezza, è stata richiesta una pensilina alla fermata bus.