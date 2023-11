Cesena. “Qual è il tuo posto del cuore?”. Gli studenti della “Carducci” incontrano il sindaco e mappano il centro storico

Qual è il ruolo dei quartieri in una città e quali sono le principali sedi istituzionali e culturali di Cesena? Questa mattina gli alunni delle classi 2 A e 2 B della scuola elementare “Carducci” di Cesena hanno incontrato il Sindaco Enzo Lattuca visitando per la prima volta palazzo Albornoz, sede del Comune, e sedendosi tra i banchi della Sala del Consiglio comunale. Accompagnati dalla maestra Valentina Nasolini, dall’educatore Danilo Santamaria e dalla Presidente del Quartiere Centro Urbano Aldina Baldacci, i piccoli esploratori hanno avviato un percorso didattico di cittadinanza e orientamento urbano che si concluderà alla fine del mese di novembre con un laboratorio didattico curato da Marbreblond nella Pinacoteca d’arte comunale.

“Conoscere la città in cui sono nati e risiedono – spiega la maestra Valentina Nasolini – è per loro fondamentale. Per questa ragione le lezioni di geografia si sono spostate fuori dall’aula venendo arricchite da alcuni rappresentanti delle istituzioni locali. Questa mattina abbiamo visitato la sede del Quartiere Centro Urbano, dove la Presidente ha illustrato alle due classi le funzioni dei Quartieri, e ci siamo soffermati nei giardini pubblici per studiare e conoscere le sculture che li arredano. Il percorso proseguirà poi nelle vie della Contrada delle Trove, in Valdoca e alla scoperta delle mura malatestiane, con lo scopo di definire insieme una vera e propria mappatura del centro di Cesena individuando il ‘posto del cuore’”.

Il sindaco Enzo Lattuca ha accolto i piccoli ospiti nella Sala del Consiglio spiegando loro in cosa consiste il lavoro degli amministratori, quali sono i luoghi centrali della vita pubblica cittadina e rispondendo alle loro (non poche) domande. Da parte loro, le bambine e i bambini della scuola “Carducci” hanno dimostrato attenzione, interesse e curiosità soprattutto per quanto riguarda la spiegazione dei luoghi, degli accessi urbani, dei parchi e dei corsi d’acqua che attraversano la città. “Occasioni come questa – commenta il Sindaco – consentono al mondo della scuola di aprirsi al territorio con lo scopo di conoscere e approfondire la vita pubblica, il ruolo delle istituzioni e le tante realtà, politiche, culturali e sociali, che operano a livello locale. È ormai consolidata la relazione tra le scuole e luoghi come la Biblioteca Malatestiana e la Pinacoteca comunale, ma è altrettanto importante far conoscere ai piccoli cittadini tutti gli organismi e i servizi a disposizione delle loro famiglie e dei cittadini”.

La mattinata in Comune si è conclusa con la consegna di un segnalibro della Biblioteca Malatestiana a ciascun alunno.