Cesena, Pubblisole vince il “Premio Mediastars 2026” per la campagna sulla fiera del tartufo di Sant’Agata Feltria

La stampa quotidiana è uno spazio essenziale, diretto, immediato: ogni parola, ogni scelta grafica e ogni intuizione devono funzionare al primo sguardo. È una sfida che abbiamo affrontato con entusiasmo, scegliendo un linguaggio semplice, pop e universale per raccontare il legame profondo tra Sant’Agata Feltria e il suo tartufo bianco: quello dell’amore.

Da questa intuizione è nato il concept “Tartufo = Amore”: una creatività multisoggetto in cui il tartufo diventa simbolo, parola, sentimento. Frasi iconiche, modi di dire riconoscibili, citazioni entrate nell’immaginario comune – e un tartufo a forma di cuore al posto della parola “amore”.

Un’idea che ha convinto la giuria non solo per il primo premio, ma anche con il riconoscimento di due Special Star:

Special Star per la Copy Strategy

Special Star per il Graphic Design

Anche lo spot “La Bontà non ha Segreti”, realizzato per il Pastificio Fumaiolo in collaborazione con Macula Film, è stato premiato con una Special Star per la Regia.