Cesena, Pubblisole vince il “Premio Mediastars 2026” per la campagna sulla fiera del tartufo di Sant’Agata Feltria

Cesena
  • 12 giugno 2026
Cesena, Pubblisole vince il “Premio Mediastars 2026” per la campagna sulla fiera del tartufo di Sant’Agata Feltria

In occasione del Premio Mediastars 2026, il team di Pubblisole Comunicazione ha conquistato il 1° Premio nella categoria Stampa Quotidiana con la campagna realizzata per la 41ª Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato di Sant’Agata Feltria.

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Una delle inserzioni curate da Pubblisole

La stampa quotidiana è uno spazio essenziale, diretto, immediato: ogni parola, ogni scelta grafica e ogni intuizione devono funzionare al primo sguardo. È una sfida che abbiamo affrontato con entusiasmo, scegliendo un linguaggio semplice, pop e universale per raccontare il legame profondo tra Sant’Agata Feltria e il suo tartufo bianco: quello dell’amore.

Da questa intuizione è nato il concept “Tartufo = Amore”: una creatività multisoggetto in cui il tartufo diventa simbolo, parola, sentimento. Frasi iconiche, modi di dire riconoscibili, citazioni entrate nell’immaginario comune – e un tartufo a forma di cuore al posto della parola “amore”.

Un’idea che ha convinto la giuria non solo per il primo premio, ma anche con il riconoscimento di due Special Star:

Special Star per la Copy Strategy

Special Star per il Graphic Design

Anche lo spot “La Bontà non ha Segreti”, realizzato per il Pastificio Fumaiolo in collaborazione con Macula Film, è stato premiato con una Special Star per la Regia.

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