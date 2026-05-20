Cesena, Pubblisole accoglie sei nuove aziende

Si è tenuta il 14 maggio l’assemblea dei soci di Pubblisole S.p.A., società editoriale che, accanto all’attività televisiva e multimediale a brand Teleromagna, supporta le imprese nello sviluppo di strategie di comunicazione e marketing integrato.

Pubblisole S.p.A., con un capitale sociale di 4.180.000 euro e 36 soci, è espressione del tessuto imprenditoriale del territorio e rappresenta oggi una realtà consolidata nel panorama dei media regionali e della comunicazione integrata.

Nel corso dell’assemblea sono state accolte sei nuove aziende: Arkigest, ElectricLine, SIC - Società Italtecnica Cesena, Il Mandorlo, OTE Energia Rinnovabile e Club Family Hotel.

“La società - si legge in una nota - ha registrato un significativo incremento del volume d’affari, raggiungendo un valore della produzione pari a 6,5 milioni di euro, con un aumento di 1,25 milioni rispetto all’anno precedente. A questo risultato si aggiungono 7 milioni di euro di budget pubblicitari gestiti come centro media in nome e per conto dei partner”.