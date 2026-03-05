Cesena, pubblico e privato alleati a sostegno della disabilità: il progetto al Ministero

A seguito della pubblicazione dell’Avviso da parte del Ministro per le Disabilità, le realtà locali del Terzo settore, anche grazie al supporto dei Servizi sociali dell’Unione dei Comuni Valle del Savio, si sono subito mobilitate per ideare progetti concreti e innovativi. L’obiettivo comune è chiaro: promuovere il benessere delle persone con disabilità attraverso interventi che riguardano la casa, il lavoro e il tempo libero. “Questo percorso – commenta l’assessora ai Servizi per la persona e la famiglia Carmelina Labruzzo – rappresenta un esempio concreto di come coordinamento tra pubblico e privato, esperienza del Terzo settore e nuove risorse possano convergere in una visione condivisa, centrata sulla persona e sulla sua piena partecipazione alla vita sociale, lavorativa e comunitaria. Particolare attenzione viene data alla cosiddetta logica del ‘mentre-dopo di noi’, ovvero alla definizione di percorsi di autonomia per le persone con disabilità quando i genitori, spesso anziani, non potranno più garantirne la cura diretta. Si tratta di un approccio che coinvolge in modo integrato servizi sociali, sanitari e comunità locali”.

Il progetto presentato trae linfa dal Progetto di vita, che dal 2025 ha visto la provincia di Forlì-Cesena tra le aree sperimentali. Questo modello innovativo, costruito insieme alla persona interessata e alla sua famiglia, ai servizi sociali e sanitari e al Terzo Settore, permette di individuare le azioni più appropriate per il benessere della persona, sia in ambito abitativo che lavorativo e ricreativo.

L’innovazione consiste nel creare sinergie più forti tra i servizi territoriali e le azioni dirette a favore delle persone con disabilità, privilegiando azioni rivolte all’integrazione lavorativa e ai percorsi formativi. In questo contesto, la collaborazione pubblico-privato diventa essenziale: le principali realtà del Terzo Settore hanno coordinato le progettualità e l’Unione Valle del Savio agisce come partner istituzionale.

Le organizzazioni coinvolte sono: Fondazione Enaip Forlì-Cesena (capofila), ASP Cesena/Valle Savio e ACLI come enti promotori. Altri partner strategici includono Coop.va CILS di Cesena, Associazione ‘Quelli di sempre’ di Cesena e FraGiardino, ente di promozione sociale, affiancherà il progetto anche Techne. Il progetto, intitolato ‘Vita & Opportunità – Un futuro migliore di valore per tutti’, è stato presentato all’Avviso pubblicato dal Ministero per le Disabilità – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità. L’ammontare complessivo del progetto è di 1.595.694 euro, di cui il 95% richiesto pari a 1.515.909,30 euro, confermando l’ambizione e la portata innovativa dell’iniziativa.