Cesena, pubblicato l’avviso pubblico per chiedere il contributo per l’affitto

L’Unione dei Comuni Valle del Savio ha approvato l’avviso pubblico del Bando Affitto 2024, in attuazione di quanto disposto in materia dalla Regione Emilia-Romagna e introdotto a sostegno delle famiglie in difficoltà nel pagamento dell’affitto. I cittadini locatari di alloggi che si trovano nei comuni di Bagno di Romagna, Cesena, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina e Verghereto che necessitano di un sostegno economico per il pagamento dei canoni di locazione possono presentare domanda di contributo.

«L’Unione dei Comuni Valle del Savio attraverso il Settore dei Servizi Sociali – commenta il sindaco di Cesena Enzo Lattuca con delega ai Servizi Sociali in Unione – conferma l’impegno a sostegno delle fasce della popolazione più fragili e anche in questo caso, attraverso l’avviso pubblico relativo alla richiesta dei contributi per l’affitto cerca di alleviare le difficoltà di molti nuclei familiari residenti nei sei comuni di riferimento. Si tratta di un’azione di particolare valore in questo periodo caratterizzato da situazioni di difficoltà economica per numerose famiglie che non riescono a coprire tutte le spese o che, in molti casi, riscontrano difficoltà nel trovare una abitazione da affittare. Per questa ragione, proprio in considerazione del permanere delle situazioni di difficoltà economica che coinvolgono sempre più le famiglie del territorio e che rendono difficoltoso il reperimento di alloggi in locazione nel mercato privato e la corresponsione del canone di locazione da parte delle famiglie, la Regione ha riscontrato ed evidenziato l’urgenza di supportare e agevolare l’accesso e il mantenimento dell’abitazione in locazione, privilegiando i nuclei familiari economicamente più fragili».

Chi può fare domanda

Nel dettaglio, così come previsto dal bando, possono presentare domanda di contributo i cittadini che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, di uno Stato appartenente all’Unione europea oppure cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno di durata di almeno 1 anno o di permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo. Un valore Isee del nucleo familiare richiedente, ordinario o corrente, fissato dalla Regione a 8.000,00 euro (soglia confermata per l’Unione Valle del Savio); titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9), nel territorio della Regione Emilia-Romagna, redatto ai sensi dell’ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato; oppure titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa di abitazione ubicato nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

Come viene calcolato il contributo

Il contributo concedibile sarà calcolato secondo due scaglioni che tengono conto della maggiore incidenza del canone rispetto al reddito del nucleo familiare: incidenza canone di locazione annuo/reddito lordo Irpef complessivo del nucleo Isee – dal 25% al 40% compreso – contributo del 20% del canone annuo per un massimo di 1.500,00 euro; incidenza canone di locazione annuo/reddito lordo Irpef complessivo del nucleo Isee – oltre il 40% - contributo del 25% del canone annuo per un massimo di 2.000,00 euro.

Come presentare domanda

La domanda deve essere presentata sotto forma di autocertificazione esclusivamente con credenziali SPID/CNS/CIE, tramite la piattaforma regionale online, accessibile sul sito web dell’Area Politiche per l’Abitare della Regione nel seguente periodo: dalle ore 12:00 di domani, giovedì 19 settembre 2024 fino alle ore 12 del 15 ottobre 2024. I cittadini che non sono in possesso delle credenziali SPID possono attivarle gratuitamente presso lo Sportello Facile Territoriale o presso il Comune di residenza, previo appuntamento. Tutte le informazioni sul bando affitto sono reperibili sul sito dell’Unione all’indirizzo: https://www.unionevallesavio.it/-/contributi-per-l-affitto-al-via-le-domande.

I cittadini che non sono in possesso delle credenziali SPID/CNS/CIE o che hanno difficoltà ad utilizzare la Piattaforma regionale possono rivolgersi gratuitamente, previo appuntamento da prenotare telefonicamente, presso i Centri di Assistenza fiscale.