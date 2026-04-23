Cesena, prova a sfondare a testate la porta di casa della ex moglie: arrestato nella notte

Le Volanti del Commissariato di Cesena nella nottata appena trascorsa hanno tratto in arresto un uomo di origine tunisina che aveva cercato di entrare con forza in casa della ex moglie, violando la misura del divieto di avvicinamento alla casa familiare.

La misura gli era stata applicata a seguito di una denuncia per maltrattamenti, risalente al mese di gennaio, che la donna aveva sporto nei suoi confronti Di lì l’applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento e alla casa familiare, unito al divieto di dimora nella provincia di Forlì-Cesena.

Nonostante i divieti l’uomo si è recato presso l’abitazione della persona offesa cercando in tutti i modi di sfondare la porta per entrare, sferrando delle testate talmente violente da ferirsi a sua volta.

Da lì la chiamata al numero di emergenza da parte di un vicino di casa che si era allarmato sentendo le urla dal pianerottolo. Repentino l’intervento della Polizia di Stato che arrestava l’uomo per la violazione della misura restrittiva nell’ambito di un procedimento per “Codice Rosso” che vedeva sempre la donna vittima della violenza dell’ex marito. In udienza, l’arresto veniva convalidato dal giudice che disponeva la permanenza in carcere.