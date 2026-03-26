Cesena, prova a rubare di notte nelle auto: si ferisce e lascia scia di sangue nella via

Un vetro graffiato, con segni visibili di “percosse”. Era la condizione in cui, due mattine fa, versava l’automobile di un residente di via Elsa Morante, nella zona tra l’ospedale Bufalini e Rio Marano. Nella notte tra lunedì e martedì, qualche malintenzionato ha provato, con una bottiglia di vetro di un superalcolico, di cui il proprietario della vettura ha ritrovato alcuni frammenti, a infrangere il finestrino, senza riuscirci. Non solo il tentativo di sfondare il vetro è fallito, ma sembra che chi stava provando a saccheggiare le auto in sosta lì si sia procurato una ferita importante, probabilmente a causa di un taglio provocato dalla rottura della bottiglia, che ha immediatamente iniziato a sanguinare. E ha lasciato numerose tracce sul marciapiede lungo cui ha camminato per allontanarsi. Ci sono segni che mostrano che si sia poi fermato alla fontana del parco giochi collocato all’inizio della strada, per lavarsi. Ma la ferita ha continuato a zampillare un’ingente quantità di sangue, che si è sparsa sul selciato. Per rallentare l’emorragia, pare che il malvivente abbia anche provato a “tamponare” la ferita con dei fazzoletti di carta, rinvenuti sul prato e in un cestino dell’immondizia del parco.

Il proprietario dell’auto ha saputo dal vicino di casa, che ha la finestra della stanza da letto affacciata proprio sopra lo stallo in cui era parcheggiata la vettura, che intorno alle 3 di notte era stato svegliato bruscamente da due botti secchi in successione. E da un vociare di più persone, decisamente insolito a quell’ora. Avrebbe quindi aperto subito la finestra per controllare cosa stesse accadendo, sentendo ancora quelle voci, ma già in lontananza e senza riuscire a intravedere nessuno. Il misfatto non è sfuggito, però, alle telecamere di sorveglianza installate in un’altra abitazione nelle vicinanze. Dalle immagini registrate si intravedrebbero più soggetti di sesso maschile, che poi si sarebbero dileguati di corsa.