Cesena, protezione civile: 24 ragazzi e ragazze a lezione di emergenze

Anche quest’anno 24 giovani cesenati potranno apprendere tecniche e modalità di lavoro della Protezione civile. L’occasione è fornita dal progetto “Anch’io sono la Protezione civile”, promosso dal Dipartimento nazionale della Protezione civile in collaborazione con le organizzazioni di volontariato e le Regioni, e riproposto nella sede operativa di via Parri 535, a Torre del Moro.

Ieri mattina, 24 ragazze e ragazzi di Cesena, di età compresa tra i 10 e i 14 anni, hanno dato avvio ad una nuova avventura con questo campo scuola, in cui sono coinvolti anche vigili del fuoco, polizia di Stato, Guardia di finanza, carabinieri, Capitaneria di Porto. Per tutta la settimana - spiega il sindaco Enzo Lattuca - i partecipanti saranno coinvolti in «attività sia formative che pratiche, con l’obiettivo di diffondere la cultura del rispetto del territorio, la conoscenza delle attività di protezione civile ed il valore di una cittadinanza attiva e partecipe ispirata ai valori di solidarietà e cooperazione. Sono certo che sarà per ciascuno di loro un’importante occasione formativa e anche di divertimento. Come abbiamo visto durante l’alluvione, la città può avere bisogno di tutti, anche dei più giovani, per essere pronta a fronteggiare emergenze».

Dopo le edizioni del 2018 e 2019, “Anch’io sono la Protezione civile”, progetto nato nel 2007, torna a Cesena grazie all’impegno e al lavoro del Gruppo comunale volontari di Protezione civile e del Comune. Il volontariato opererà in stretta sinergia con le componenti locali del Servizio nazionale di Protezione civile e con le strutture operative.

Il campo scuola si terrà ogni giorno fino a sabato, dalle ore 8 alle 18, nella sede del Centro sovracomunale di Protezione civile in via Parri. In programma diverse attività teoriche e pratiche, escursioni all’aperto e visite programmate presso strutture di protezione civile, oltre a una notte dedicata all’esperienza dell’accoglienza in tenda. La partecipazione è gratuita.