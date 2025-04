Cesena, pronto il bando per costruire 80 nuove case popolari a San Mauro in Valle e Sant’Egidio

È pronto il bando con cui il Comune conta di fare costruire nelle zone di San Mauro in Valle e Sant’Egidio circa 80 appartamenti destinati alle fasce deboli, in gran parte da vendere a prezzi calmierati ma anche da affittare con canoni di locazione contenuti rispetto a quelli del libero mercato. Sarà poi l’ente stesso ad acquistarli dalle ditte che li realizzeranno, usando gli introiti che ricaverà dalla cessione delle aree, col vantaggio di sgravarsi dagli oneri di urbanizzazione, che si aggirano complessivamente attorno a 1,5 milioni di euro.

Quantità e utilizzi degli alloggi

Nei giorni scorsi è stata messa a punto la delibera con cui si sono definiti alcuni aspetti fondamentali di questa operazione. A partire dal numero di alloggi e da varie valutazioni economiche. Nel primo dei tre lotti previsti, in via Savio, si è deciso di ricavare 39 unità da vendere a prezzo convenzionato e 5 per la locazione a termine a canone convenzionato per una durata di almeno 10 anni. Nel primo e terzo sub comparto di un lotto in via Assano le unità abitative di queste due categorie da realizzare sono state fissate rispettivamente in 27 e 3. Infine, nel secondo sub comparto della stessa area, tutti gli alloggi che sorgeranno, a occhio e croce una mezza dozzina, saranno destinati alla vendita.

Numeri economici

Sono stati anche quantificati i costi di costruzione: 1.940 euro al metro quadrato per fabbricati residenziali unifamiliari (singoli, abbinati e a schiera) e 1.654 per fabbricati condominiali (bifamiliari, trifamiliari, e plurifamiliari). Sono però previste maggiorazioni, nella misura del 2% e del 4%, per gli appartamenti fino a 75 metri quadrati di superficie nei condomini e una più sostanziosa (21,5%) a riconoscimento degli oneri finanziari che il costruttore dovrà accollarsi. È stato anche stabilito che il canone massimo non potrà superare il 3,5% del prezzo di vendita. I costi previsti per l’assegnazione dei lotti, che oltre al costo dell’area includono gli oneri delle opere di urbanizzazione da realizzare, sono stimati in oltre 1 milione e 150mila euro per quello in via Savio, quasi 700mila euro per quello di via Assano di maggiori dimensioni e 136mila euro per quello più piccolo.

Compensazioni del Prg

Queste costruzioni di alloggi erp che si profilano all’orizzonte (gli assegnatari dei lotti, che dovranno presentare domanda entro il 27 giugno, avranno 8 mesi di tempo per chiedere il permesso di costruire, dopodiché bisognerà aspettare i tempi del cantiere, che non saranno brevi) sono possibili grazie al fatto che i Pua (Piani urbanistici attuativi) di iniziativa privata di questi comparti prevedono interventi di edilizia residenziale pubblica, come contemplato nel Prg (Piano regolatore generale), da realizzare su area di compensazione aggiuntiva, tramite atti di cessione da parte delle ditte lottizzanti che attuano i Pua.