Cesena, pronti a sbocciare trentamila tulipani in collina con Tuliland

Una distesa di tulipani tornerà a colorare il Casale Cappelli, tenuta agricola in via Roversano, inaugurata un anno fa. «Quest’anno, data la stagione precoce, potremmo avere un’apertura anticipata» spiega Davide Fagioli, fondatore di TuliLand.

«Quest’anno abbiamo piantato 30mila bulbi di tulipani, sostituendo alcune varietà rispetto allo scorso anno e cercando di rendere ancora più esperienziale l’area verde destinata all’evento - prosegue Fagioli -. Il “format You pick” rimarrà lo stesso: durante il periodo della fioritura dei tulipani, chiunque potrà visitare il casale e decidere di raccoglierli, scegliendoli in autonomia con secchiello e paletta. Gli esperti spiegheranno la tecnica per ripiantarli a casa. Lo scorso anno i visitatori sono stati migliaia».

Al momento la data esatta di apertura di Tuliland non è stata stabilita e sarà decisa sulla base della stagione e della fioritura e sarà aggiornata sui canali social del Casale Cappelli. I tulipani potrebbero sbocciare da metà marzo per circa un mese. «Saremo aperti dal martedì al giovedì il pomeriggio e venerdì, sabato e domenica tutto il giorno, dalle 10 alle 18 - spiega Fagioli - L’ingresso costa 2 euro a persona (bambini sotto i 10 anni gratuiti) e comprende 1 tulipano da cogliere. Secondo gli esperti, la fase di massima fioritura dovrebbe verificarsi attorno alla settimana subito dopo Pasqua».

Tra le novità di questa seconda edizione, vi sono anche iniziative legate al mondo food. Domenica 7 Aprile cooking lab già sold out con Azzuchef.