Cesena, problemi cardiaci a un ragazzo: quattro giovani escursionisti soccorsi nella notte in Trentino

Quattro escursionisti fra i diciannove e i vent’anni, residenti a Cesena, sono stati soccorsi nella notte lungo il sentiero 711 che risale la Val Canali in direzione del Bivacco Minazio, nel Primiero, in Trentino. Il gruppo si trovava a una quota di 2.081 metri, quando uno dei componenti ha iniziato ad accusare problemi cardiaci.

La chiamata al 112 è arrivata intorno alle 19 da parte degli stessi escursionisti. La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto quindi l’intervento dell’elicottero, ma le condizioni meteorologiche ne hanno impedito il decollo. Due squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino si sono allora attivate per raggiungere via terra i quattro escursionisti: quindici i soccorritori coinvolti, appartenenti alla Stazione di Primiero e di Caoria, compresa un’infermiera. Arrivati sul posto alle 20.30 e constatata la situazione complessiva non grave, i quattro escursionisti sono stati riaccompagnati a valle a piedi dalle due squadre di operatori e un’autoambulanza inviata a Malga Canali ha preso poi in consegna il giovane che aveva accusato problemi cardiaci. L’intervento si è concluso attorno alla mezzanotte.