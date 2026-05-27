Cesena, primo viaggio studio in Cina per il liceo Alpi: 12 studenti a Changchun per due settimane in luglio

Per la prima volta, il Liceo linguistico “Ilaria Alpi” avvia un progetto di soggiorno di studio in Cina dedicato agli studenti dell’indirizzo di lingua cinese. Dall’11 al 25 luglio dodici ragazzi e ragazze parteciperanno a questa esperienza a Changchun, dove svolgeranno attività di formazione linguistica presso l’Università di Jilin.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la scuola e il dipartimento di lingua cinese per stranieri dell’università cinese e rappresenta un traguardo importante per la scuola cesenate, che è l’unica nella provincia di Forlì-Cesena a offrire il cinese come materia curricolare.

Il progetto è stato realizzato grazie al lavoro di Davide Latini, docente di lingua e cultura cinese del liceo, e col supporto di Lucia Gentili, dell’Università Orientale di Napoli, e di Elena Morandi, del Dipartimento di Interpretazione e Traduzione dell’Università di Bologna, entrambe esperte di sinologia. In particolare, Gentili vanta una lunga esperienza nell’ambito delle relazioni didattiche e culturali tra Italia e Cina: è ormai diventata uno dei ponti principali tra quel mondo e la Romagna

Le due docenti hanno incontrato e continueranno a seguire le famiglie degli studenti per preparare gli aspetti logistici, organizzativi e culturali del soggiorno. Il progetto coinvolge principalmente studenti delle classi terza e quarta, che hanno ormai acquisito competenze linguistiche adeguate, ma tra i partecipanti figura anche una studentessa di seconda.

Il percorso linguistico all’Alpi

L’insegnamento della lingua cinese al liceo “Alpi” è stato introdotto nell’anno scolastico 2022-2023 come terza lingua curricolare. Soltanto negli ultimi anni gli studenti hanno raggiunto una preparazione tale da permettere l’organizzazione di un’esperienza di studio all’estero come quella programmata nel mese di luglio. È stato possibile grazie all’adesione volontaria delle famiglie, che sostengono i costi del volo in aereo, dell’assicurazione, del cibo e delle spese personali, mentre il resto è coperto da una borsa di studio del governo cinese. La scuola può infatti usufruire di fondi per programmi di mobilità europea, come Erasmus, ma non dispone di risorse specifiche per sostenere soggiorni di studio in Paesi extraeuropei.

L’obiettivo per il futuro è ampliare ulteriormente queste opportunità, aumentando il numero di destinazioni e rendendo più accessibili i progetti attraverso eventuali collaborazioni con sponsor privati o realtà istituzionali del territorio.

L’offerta formativa dell’Alpi comprende oggi cinese, francese, tedesco, russo e spagnolo. A queste si aggiungono anche corsi pomeridiani gratuiti di arabo realizzati in collaborazione con “Essalam”, associazione culturale attiva nel territorio cesenate.