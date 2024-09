Cesena, prima campanella per i corsi di “Operatore dei trattamenti estetici” ed “Estetista”

CESENA. Nella giornata di lunedì 16 settembre la “prima campanella” è suonata anche per le allieve dei corsi di Istruzione e Formazione Professionale “Operatore dei trattamenti estetici” e “Estetista” (IeFP) di Techne a cui l’Amministrazione comunale di Cesena, attraverso l’Assessora alla Scuola e ai Servizi per l’Infanzia Maria Elena Baredi, ha voluto augurare un buon percorso di crescita e di confronto quotidiano.

Le lezioni, introdotte dalla direttrice generale Lia Benvenuti, hanno preso avvio nei locali di via Savolini, a Cesena, dove l’Assessora ha incontrato le tre classi, gli insegnanti e gli operatori dell’ente di formazione, augurando a tutti un anno scolastico pieno di conoscenza, entusiasmo e passione. «Realtà come Techne – commenta l’Assessora Maria Elena Baredi – assumono una centralità assoluta per il nostro territorio essendo state pensate, progettate e rese possibili con lo scopo di assicurare ai nostri giovani un’alternativa pratica ed efficace al tradizionale percorso di studi e di rafforzare l’inclusione sociale di tutti loro. Annualmente in questi laboratori si formano professionalità preparate ma anche cittadine consapevoli e responsabili in grado di affacciarsi al mondo del lavoro con assoluta dedizione. Il nostro augurio è rivolto anche agli operatori e agli insegnanti che, insieme alle 55 allieve, danno avvio a questo percorso».

Le 55 allieve di Techne, agenzia formativa pubblica di proprietà dei Comuni Cesena e del Comune di Forlì (attraverso Livia Tellus Romagna Holding Spa), svolgono un percorso formativo, della durata di quattro anni, il primo dei quali presso un istituto secondario superiore e gli ultimi tre anni presso Techne. Durante i percorsi svolti presso l’ente di formazione (2970 ore) realizzano 1190 ore di stage presso centri estetici al fine di conseguire una qualifica professionale spendibile nel mercato del lavoro. Si tratta di ragazze in obbligo d’istruzione e formativo, iscritte al percorso gratuito di IeFP afferente all’area di estetica che Techne realizza da anni nella sede di Cesena.

Techne Soc.cons.a.r.l., società a totale partecipazione pubblica (50% Comune di Cesena e 50% Comune di Forlì attraverso Livia Tellus Romagna Holding Spa), è un’agenzia formativa che opera a livello provinciale, regionale ma anche fuori regione. Diverse le aree di intervento: corsi di IeFP (Istruzione e formazione Professionale), disabilità e svantaggio sociale, nuove tecnologie, socio-sanitaria, servizi alla persona. Oltre a corsi formativi, la società realizza interventi di inserimento lavorativo (tirocini ed iniziative laboratoriali) rivolti anche a soggetti svantaggiati della Provincia di Forlì-Cesena. L’ente inoltre aderisce al Sistema di accreditamento dei Servizi per il lavoro della Regione Emilia Romagna (DGR 1959/2016): in possesso di ventennale esperienza in materia di selezione, valorizzazione delle competenze, orientamento professionale e politiche attive del lavoro, opera per conto dei Centri per l’impiego di Forlì-Cesena in qualità di soggetto della Rete attiva per il lavoro, per l’erogazione delle misure previste dall’Agenzia per il Lavoro della Regione Emilia-Romagna, avvalendosi di operatori espert.

L’ente organizza: orientamento specialistico, accompagnamento al lavoro, incontro Domanda Offerta, nonché percorsi di orientamento individuale e di gruppo, Laboratori di ricerca attiva del lavoro, Consulenza per l’avvio di impresa.