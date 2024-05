Cesena, presidio Adl Cobas e Sgb all’Astercoop: “Bloccati i cancelli di ingresso dei camion”

Dalle 5 di questa mattina è in corso, lo sciopero dei lavoratori della cooperativa Astercoop impiegati nel magazzino Coop Alleanza 3.0 di Pievesestina di Cesena, organizzati con i sindacati Adl Cobas e Sgb. “In questo momento - si legge in una nota - sono bloccati i cancelli di accesso dei camion. I lavoratori e le lavoratrici rivendicano diritti sindacali che continuano ad essere negati dalla cooperativa e il rinnovo del contratto aziendale scaduto a dicembre 2023. Le condizioni attuali, fortemente contestate dai lavoratori in questi anni, prevedono che non vengono retribuiti i primi 3 giorni di malattia, non sono riconosciuti permessi retribuiti e Rol, non vengono applicate alcune maggiorazioni previste dal CCNL di riferimento. I lavoratori e le lavoratrici di Astercoop chiedono con forza “uguale lavoro, uguali condizioni” per chiedere che non ci siano condizioni peggiorative per chi é dipendente di una cooperativa. Lo sciopero andrà avanti per tutta la giornata fino a quando non ci saranno segnali da parte della società di accoglimento delle richieste avanzate e i lavoratori dichiarano che in mancanza di risposte lo sciopero continuerà anche nei prossimi giorni”.