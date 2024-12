Cesena, presentato il Gala dei club service a favore dell’Irst

CESENA. Questa mattina nella sala “Morellini” del teatro “A. Bonci” è stata presentata la 13esima edizione del Gala che i club service cittadini organizzano a favore di Irst Istituto romagnolo per la cura dei tumori “Dino Amadori” IRCCS. La serata di beneficenza, oltre che di intrattenimento, avrà luogo venerdì 6 dicembre alle ore 21:00 al teatro “A. Bonci”. Nel corso di questi dodici anni è stata devoluta ad Irst IRCCS una donazione complessiva di 180 mila euro.

L’artista che animerà la serata sul palco del Bonci gentilmente concesso a titolo gratuito dall’Amministrazione comunale, è il comico cabarettista Andrea Perroni, con lo show “La fine del mondo”.

I Club Service coinvolti sono: Ladies’ Circle 3 Cesena, Lions Club Cesena, Lions Club Valle Savio, Panathlon Club Cesena, Rotary Club Cesena-Valle Savio, Rotaract Club Cesena, Rotary Club Cesena, Round Table 3 Cesena, Fidapa Cesena Malatesta, Associazione Valori e Libertà.

Queste realtà attraverso soci e amici, e grazie al prezioso contributo di sponsor riescono a riempire il Bonci e a raccogliere fondi mirati ogni anno ad un progetto proposto da Irst. Quello che vede impegnati i Club Service per il 2024 è a sostegno di uno studio sul deterioramento dei tessuti ossei, una problematica che accomuna pazienti oncologici con metastasi ossee e astronauti. È infatti in atto un percorso di collaborazione tra Irst Irccs e grandi aziende della Space Economy e Aeronautica italiana, nell’ambito delle missioni Axiom e viene condotto dalla Unit Preclinic an Osteoncology. Lo studio fa capo alle dottoresse Sofia Gabellone e Chiara Liverani (coordinatrice della Unit).

Alla conferenza saranno presenti, Maria Teresa Montella (Direttrice sanitaria Irst), le dott.sse Sofia Gabellone e Chiara Liverani (ricercatrici Irst), i rappresentati dei club promotori, l’assessora Carmelina Labruzzo, la coordinatrice del teatro Bonci Cosetta Nicolini.