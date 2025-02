Cesena: preoccupano i lavori a rilento della nuova mensa alla scuola Carducci

Procede a rilento il cantiere per la realizzazione della nuova mensa alla scuola Carducci. Una lentezza tale da essere evidente e da mettere in allarme quanti, insegnanti e famiglie che frequentano la scuola in primis a cui si è aggiunta anche la voce di Graziano Castiglia, hanno ben presente che trattandosi di un opera finanziata dal Pnrr deve fare i conti con scadenze piuttosto rigide.

«Che il cantiere è praticamente fermo è un dato sotto gli occhi di tutti - commenta l’assessore ai lavori pubblici Christian Castorri -. Lunedì abbiamo incontrato una delegazione di insegnanti e genitori preoccupati per spiegare la situazione». L’assessore non nasconde le difficoltà: «Rispetto ad altri cantieri Pnrr, questo per il tipo di intervento e per importo economico è in un certo senso tra i più “semplici”, ma è uno dei più delicati per le difficoltà che si sono manifestate in corso d’opera».

Le voci che vogliono il cantiere abbandonato non corrispondono al vero, «ma ci troviamo in una fase di stallo legata alla consegna di una fornitura». Uno stallo non previsto, ma assicura Castorri, «stiamo cercando di accompagnare la ditta passo passo».

In questo caso la conclusione dei lavori deve arrivare entro fine anno tassativamente e sul punto Castorri rimane cautamente ottimista: «Sono rimaste lavorazioni quantificabili in 4 mesi. Questo ci fa dire che l’obiettivo di chiudere entro fine anno è ancora realizzabile».