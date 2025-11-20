Cesena, prende un “Gratta e Vinci” e incassa 50mila euro

Emilia-Romagna a segno con il Gratta e Vinci “Edizione Speciale Vip”. Nell’ultima settimana, come riporta Agipronews, a Cesena è stato centrato un colpo da 50mila euro presso l’Edicola Tabacchi in via Leopoldo Lucchi, 335. Secondo gli ultimi dati disponibili, la spesa (ovvero la raccolta meno le vincite dei giocatori) per i giochi nei punti vendita dell’Emilia-Romagna si conferma a 1,2 miliardi. Tra i vari prodotti di gioco, la crescita più importante è quella delle lotterie istantanee (270 milioni +6,7%). Per quanto riguarda il totale del gioco retail nella provincia di Cesena, la spesa si e’ attestata a 114 milioni di euro negli ultimi dodici mesi, proprio come un anno fa.