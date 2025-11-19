Cesena, prende un’auto a noleggio e va a spacciare cocaina: trovato con 21 dosi e arrestato

Nella giornata di ieri i poliziotti del Commissariato di Cesena hanno proceduto all’arresto di un albanese, colto in flagranza di reato mentre smerciava dosi preconfezionate di cocaina.

L’arresto è stato realizzato nell’ambito di un’attività di prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, con gli inquirenti che notavano i movimenti sospetti di un individuo, che si aggirava a bordo di una vettura a noleggio nel comprensorio cesenate.

E’ in questo contesto che gli operatori decidevano di monitorare con attenzione i suoi movimenti, arrivando a documentare l’attività di cessione realizzata dallo stesso a favore di diversi acquirenti.

Le modalità erano quelle ricorrenti giacchè il presunto spacciatore indisturbato, a bordo di una vettura noleggio, realizzava la consegna delle dosi su richiesta dei suoi acquirenti previo pagamento di un prezzo concordato.

I poliziotti fermavano il sospettato subito dopo l’avvenuta cessione e lo sottoponevano ad un regolare controllo dal quale emergeva che lo stesso aveva con sé alcune dosi di cocaina confezionata. Dalla successiva perquisizione veicolare e personale venivano recuperate ben 21 dosi di cocaina incellofanate e pronte ad essere cedute e diverse banconote in contanti, chiaro provento dell’attività illecita.

Immediato quindi l’arresto per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti e il sequestro della sostanza e del denaro rinvenuti.