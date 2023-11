Cesena, premio Novello: ecco i vincitori

Cultura, scienza e impresa. Quest’anno la Giuria del Premio Malatesta Novello – Città di Cesena (giunto alla XVIIesima edizione) composta dal sindaco Enzo Lattuca, da Giancarlo Cerasoli e Paola Errani, ha riconosciuto in Marino Biondi, Elena Joli e Franco Severi i tre illustri cesenati che si sono distinti per la loro opera meritoria in campo culturale, scientifico ed economico.

Elena Joli nasce a Cesena dove frequenta il Liceo “Augusto Righi”. Fisica teorica, divulgatrice scientifica e insegnante di fisica, ha studiato i buchi neri all’Università di Bologna e all’École Normale Supérieure di Parigi. Ha conseguito un Master in Comunicazione della scienza alla SISSA (Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati) di Trieste. È autrice di manuali di fisica e materiali digitali per la scuola, lavora come docente di fisica nella scuola secondaria superiore e collabora come science editor con la casa editrice Dedalo di Bari. È autrice di “Le parole di Einstein”, un saggio scientifico sul ruolo della metafora nella comunicazione della scienza, di un libro per ragazzi sui buchi neri, “Nero come un buco nero” e di “Antartide, coma cambia il clima” su una spedizione in Antartide e sull’emergenza climatica. Fa parte dell’editorial board della rivista di divulgazione scientifica Sapere. È membro del Comitato Scientifico del Museo dell’Ecologia della città di Cesena, dove risiede. Nel febbraio del 2018 è stata selezionata per partecipare al progetto australiano Homeward Bound, che ha portato 77 scienziate provenienti da tutto il mondo in una spedizione in Antartide, coniugando scienza dei cambiamenti climatici, comunicazione, leadership e tutela dell’ambiente. A Elena Joli il Premio Malatesta Novello 2023: esempio concreto per le giovani generazioni ed eccellente scienziata stimata a livello internazionale, a lei si riconosce il merito di aver dato nuovo impulso a un dialogo sempre vivo con gli studenti proponendo loro un cambiamento reale, che parte dal modo di pensare e arriva alle azioni di ognuno di noi. Divulgatrice scientifica e insegnante di fisica, con passione e dedizione mantiene alta l’attenzione su tematiche di stringente attualità: l’emergenza climatica, il riscaldamento globale e il ruolo delle attività antropiche nell’aumento di concentrazione di gas serra. Proprio per il suo impegno, è stata invitata, insieme ad altre 76 scienziate, a prendere parte alla missione in Antartide di Homeward Bound, progetto australiano che ha messo al centro il ruolo della donna in un mondo – quello della scienza – alle volte fin troppo governato da soli uomini.