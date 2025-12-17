Cesena, Premio Novello 2025: sabato la cerimonia di premiazione

Cesena
  • 17 dicembre 2025
Da sinistra Paola Pedrelli, Marco Ramilli e Sigfrido Sozzi
Politica, salute mentale e innovazione e tecnologie. Sono queste le tre sfere della conoscenza che caratterizzano l’edizione 2025 del Premio Malatesta Novello – Città di Cesena quest’anno assegnato dall’Amministrazione comunale a due professionisti cesenati molto stimati non solo nella loro città d’origine ma anche ben oltre i confini nazionali, e alla memoria di un terzo.

Si tratta della Professoressa di Psicologia della Harvard Medical School Paola Pedrelli, di Marco Ramilli, ingegnere informatico ed esperto di cybersecurity, e del primo sindaco di Cesena, Sigfrido Sozzi.

L’appuntamento con la cerimonia di consegna del premio è fissato per sabato 20 dicembre, alle ore 18, presso la Biblioteca Malatestiana. L’evento potrà essere seguito anche in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Cesena.

Il pomeriggio, aperto dagli allievi del Conservatorio ‘Maderna-Lettimi’, sarà condotto dalla giornalista Elide Giordani e vedrà la partecipazione, oltre che dei premiati, dei componenti della giuria del premio, presieduta dal sindaco Enzo Lattuca.

